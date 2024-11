Reprodução Tiago Ramos surge revoltado ao acusar mãe de Neymar de traição: 'Estou me humilhando'

O influenciador Tiago Ramos chamou atenção nesta sexta-feira (29) ao demonstrar revolta com uma situação de suposta traição. Pelo Instagram, o ex-participante de A Fazenda insinuou que Nadine Gonçalves, mãe de Neymar, teria se envolvido com outro homem enquanto estavam juntos. O relacionamento entre eles começou em 2020, mas não seguiu adiante.

Nos Stories, Tiago expressou indignação ao relatar a descoberta da infidelidade. "Pô, na moral, sinceramente, viu, meu irmão? Agora sim que eu tô com ódio. Eu sei que eu errei, meu Deus. Mas como é que esse tempo todo eu tô me humilhando para alguém e descobri agora outra parada dessa mesma pessoa?", disse.

Em seguida, ele afirmou que foi traído. "Tá com outro rapaz, beleza. Mas que estava com outro cara enquanto estava comigo? Na moral, agora vocês vão ver quem é o Tiago, relaxa. Eu não acredito nisso, não. Olha, não existe amor nenhum no meu coração mais, existe só ódio agora", completou.

Tiago também criticou pessoas de sua convivência por, segundo ele, terem ocultado a situação. "E o f*da é sabe o quê? Pessoas que estavam ao meu lado não terem me dado nenhum sinal, não terem deixado nada passar. Eram pessoas que para mim eram confiáveis, eram, né? Graças a Deus, Ele me tirou dessa merda. Porque eu sou pior que essa merda. Mas uma hora vocês vão descobrir a verdade e saber do que eu estou falando", declarou.

Por fim, o influenciador sugeriu que pode expor mais detalhes do caso. "Quero ver se vão fazer alguma coisa contra mim porque sabem que se eu ‘hablar’", alertou.

Na segunda-feira (25), Tiago havia publicado um pedido para reatar com Nadine Gonçalves. "Nadine, você me disse que eu te tirei do túmulo. Então, será que pode me perdoar e aceitar que eu quero você para sempre? Eu te amo", escreveu. "Você é a mulher da minha vida. Mas, se estiveres com outro, que Deus abençoe", concluiu.