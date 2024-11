Reprodução Flordelis participa de versão prisional de "The Voice" e resultado viraliza; veja

A ex-deputada e pastora Flordelis, condenada a 50 anos de prisão pela morte do marido, Anderson do Carmo, participou do concurso "Voz da Liberdade" nesta quinta-feira (28), no Instituto Penal Djanira Dolores de Oliveira, em Bangu, no Rio de Janeiro. A competição foi organizada pela Secretaria de Administração Penitenciária e buscou destacar talentos musicais entre as detentas.

Apesar de chegar à final ao lado de outras 16 participantes, Flordelis não conquistou a vitória. Durante a apresentação, a ex-cantora usou um vestido longo vermelho e teve imagens compartilhadas em seu perfil no Instagram, onde a publicação trouxe a mensagem: "Deserto é lugar de passagem, crescimento e aprendizagem e não de MORADA! EU VOU DAR A VOLTA POR CIMA!".

Nos comentários, a ex-deputada recebeu apoio dos seguidores. "Uma pena não ter ganho, Flor tem uma voz incomparável, linda e única", destacou um internauta. "Nossa divaaa, nossa pastora é uma fortaleza, mesmo no deserto ela não parou de adorar, mesmo com tanta injustiça ela não se abalou e continua mudando e salvando vidas, você é sim uma referência para todos nós, por sua força, sua garra e historia de superação", enalteceu outro.

Segundo a Secretaria de Administração Penitenciária, o concurso teve como objetivo incentivar as detentas a explorar suas habilidades artísticas, promovendo integração e esperança de mudança de vida. O evento contou com músicas de estilos variados, como MPB, samba, sertanejo, pop e louvores. A iniciativa também foi destacada como uma tentativa de contribuir para a ressocialização das internas e mostrar seu potencial criativo.