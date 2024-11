Instagram/@nandacaroll 05/07/2024 Diogo Melim surpreende Nanda Caroll com pedido de casamento em viagem ao Japão







O amor está no ar! Diogo Melim fez um pedido de casamento inesquecível a Nanda Caroll nesta sexta-feira (29), durante a viagem do casal ao Japão . Nas redes sociais, o cantor encantou seus seguidores ao compartilhar o vídeo emocionante do momento e, com um texto repleto de carinho, se declarou à parceira com quem está há quatro anos.

"Obrigado por confiar e, principalmente, por acreditar em mim. Você literalmente mudou a minha vida e me transformou para melhor. Sou uma pessoa curada porque você abraçou as minhas imperfeições," disse Diogo, emocionado, no vídeo.





O pedido aconteceu à beira de um lago, com o cenário encantador complementado por roupas combinando em rosa-claro e pétalas de flores espalhadas pelo chão.

"O dia mais feliz do ano," escreveu Diogo na legenda.

