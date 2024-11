Reprodução Tiago Ramos exalta poder de sedução de Nadine Gonçalves, mãe de Neymar: 'Coroa gostosa'

Tiago Ramos se declarou para Nadine Gonçalves, mãe de Neymar Jr. e ex-namorada do influenciador. Em entrevista recente, o ex-peão de "A Fazenda" enalteceu o poder de sedução da ex-companheira.

Durante a participação no Chupim, da rádio Metropolitana FM, Tiago Ramos destacou que o envolvimento dele com Nadine não está relacionado a dinheiro.

Ao ser questionado sobre o motivo de Nadine ter invadido o coração dele, Ramos respondeu: "Não é por causa de dinheiro, porque todo mundo deve pensar isso, é porque ela é uma mulher linda e o que ela fez comigo ninguém precisa saber", declarou, chamando atenção dos apresentadores.

Na sequência, o "Neydrasto", apelido que internautas deram para Tiago, enfatizou que ficou apaixonado por Nadine Gonçalves. "Ela fez um novinho de 22 anos na época se apaixonar por uma coroa gostosa igual ela é", completou.

Na segunda-feira (25), Tiago Ramos fez uma publicação pedindo para reatar o relacionamento com a mãe de Neymar. "Nadine, você me disse que eu te tirei do túmulo. Então, será que pode me perdoar e aceitar que eu quero você para sempre? Eu te amo", declarou. "Você é a mulher da minha vida. Mas, se estiveres com outro, que Deus abençoe", acrescentou.