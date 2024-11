Reprodução/Instagarm Beatriz Reis





Beatriz Reis causou furor em suas redes sociais nesta quinta-feira (28). A ex-BBB surgiu em um mini ensaio fotográfico em uma banheira. Para a ocasião, ela apostou em um vestido dourado pra lá de revelador ao posar para fotos.

"Pronta para a pré-estreia do documentário do querido @belo “Belo Perto Mais Da Luz” no @globoplay ✨✨🎬🎥📺", avisou ela na legenda.

Os cliques não passaram despercebidos pelos segudiores, que encheram a publicação de mensagens carinhosas. "Pelo amor de Jesus, você está DESLUMBRANTE em um nível inacreditável mulher! Que deusa!!! 🔥", afirmou uma delas. "🙌🍓🙌 Toda dourada! Uma princesa! 👑", comentou uma outra. "Acertou muito no look ! O melhor até hoje ! Nada de adicionado e ficou incrível", concluiu um terceiro.