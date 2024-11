Reprodução Edgar Vivar participou de painel na CCXP Worlds para falar de Chaves



Famoso por interpretar o icônico Seu Barriga na série Chaves , Edgar Vivar está de volta ao Brasil para participar de um dos maiores festivais de cultura pop do mundo.

O evento está marcado para o dia 6 de dezembro e promete reunir fãs de todas as gerações, relembrando momentos marcantes da clássica produção mexicana.

Durante o festival, Vivar estará disponível para sessões de fotos e autógrafos com o público em todos os dias do evento. Além disso, o ator marcará presença no Palco Ultra.