Reprodução Carlinhos Maia rasga o verbo sobre cobrança para ser humilde: "Nunca fui"

Carlinhos Maia rebateu críticas sobre a suposta falta de humildade, durante entrevista ao "Superpop", da RedeTV!, nesta quarta-feira (27). O influenciador explicou que não aceita mudar a própria personalidade para agradar outras pessoas e deu sua visão sobre o conceito de humildade. Ele também falou da dificuldade de lidar com contato físico, relacionada a traumas do passado.

Na conversa com Luciana Gimenez, o humorista argumentou que não considera humildade fingir pobreza ou adotar comportamentos para agradar terceiros. “‘Ah, mas que fulano não é humilde’… O que é humilde? Estar com havaiana no pé fingindo pobreza? Estar com o semblante baixo? Não, nunca fui. E não tem nada a ver com dinheiro, porque eu nunca fui essa pessoa”, afirmou.

Carlinhos seguiu desabafando sobre as cobranças que recebe do público. “Eles [críticos] querem que eu mude a minha personalidade, o que me trouxe até aqui, para fingir uma coisa que eu não sou. Eu sou generoso para caramba, pode contar comigo, não vou te humilhar gratuitamente, só se fizer alguma coisa que encha meu saco”, justificou.

Na entrevista, o influenciador revelou que não gosta de ser tocado, explicando que isso está relacionado a experiências traumáticas da juventude. “Se for uma pessoa boa, vou lhe tratar com a maior educação do mundo, maior respeito do mundo, mas eles querem todo mundo me abraçando. Eu não sou do toque, fui abusado sexualmente, não gosto que fique me pegando”, declarou.

Carlinhos também afirmou que se considera uma pessoa reservada, diferente de Lucas Guimarães, marido dele. “Então é isso, as pessoas querem que eu force uma pessoa que eu não vou ser nunca. Para mim, humildade não é isso. Tem gente que realmente é muito mais simpático. O Lucas chega e vai agarrando, pegando na mão, eu já sou mais na minha, mais tímido, mas não destrato ninguém”, completou.