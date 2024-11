Reprodução Cantora Grimes expõe briga judicial com Elon Musk: 'Não vi meu bebê por 5 meses'

A cantora Grimes falou abertamente da batalha judicial pela guarda dos filhos com Elon Musk, revelando que ficou sem ver uma das crianças por cinco meses. Em um post na rede social X (antigo Twitter), a artista relatou as dificuldades enfrentadas durante o processo e criticou o sistema jurídico estadunidense.

“Ter filhos destrói e recompõe você. Os bebês são dez mil aulas de filosofia, que você só aprende com essa experiência. Eu passei um ano travando uma batalha [pela custódia] em um estado com direitos maternos terríveis, tendo meus posts no Instagram e meu trabalho como modelo usados como razões pelas quais eu não deveria ter a guarda dos meus filhos”, desabafou.

Grimes também destacou a mudança de Musk ao longo dos anos. “Lutando e me desligando do amor da minha vida, enquanto ele se tornava irreconhecível para mim, com uma fração de seus recursos (ou experiências em QI/estratégia). Tempo que não vi um dos meus bebês por cinco meses. E isso é apenas o que pode ser dito publicamente, já que a maior parte da minha experiência nestes últimos anos deve permanecer a portas fechadas”, revelou.

Pais de X Æ A-Xii, Techno Mechanicus e Exa Dark Sideræl, o ex-casal enfrentou turbulências desde a separação. Apesar disso, Grimes declarou estar em um momento de crescimento pessoal e artístico. “Poesia e emoção nua e crua estão saindo da minha alma a um nível que eu nunca conheci. Eu estou melhorando profundamente como produtora, passando da parte técnica e voltando para a arte, depois de conhecer ainda mais o meu ofício. Eu encontrei os parceiros criativos que sempre quis”, destacou.

Grimes encerrou refletindo e desabafando sobre os desafios vividos. “Eu odeio desperdiçar o tempo de todos, mas eu tenho que fazer o que estou fazendo agora. E pode ser perturbador e provocativo para muitos, mas é real e as pessoas vão me sentir. E com tudo isso dito, eu sou grata por cada tiro que levei. Porque eu me sinto no topo do mundo agora. E tudo o que costumava me dar ansiedade parece brincadeira de criança depois de tudo isso. Morte do ego, nascimento do ego – é tudo o que uma artista poderia sonhar”, concluiu.