Reprodução Luciana Gimenez sofre acidente doméstico e vai parar em hospital





Na noite desta quinta-feira (28), a Luciana Gimenez sofreu um acidente doméstico e precisou ser levada para o hospital. A apresentadora bateu com o dedinho do pé direito em um trava-porta dentro de sua casa, e acabou tendo um inchaço no local após o impacto.



Luciana compartilhou com os seus seguidores alguns detalhes do ocorrido, publicando imagens do pé inchado e de um raio-x nas redes sociais. Apesar de divulgar os registros, a apresentadora não revelou o diagnóstico.

Luciana Gimenez já se envolveu com o astro Mick Jagger, com quem teve um filho Reprodução Instagram - 31.7.2024 Luciana Gimenez e contratada da Rede TV! Reprodução Instagram - 31.7.2024 Luciana Gimenez posa diante de pôr do sol na Grécia Reprodução Instagram - 31.7.2024 Luciana Gimenez posa na praia de Mykonos Reprodução Instagram - 31.7.2024