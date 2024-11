Reprodução Lucas Ferraz se pronuncia após a mãe gravar vídeo adulto com a ex, Andressa Urach

O ator pornô Lucas Ferraz comentou nesta quarta-feira (27) sobre o vídeo adulto gravado pela mãe, Beatriz, de 49 anos, em parceria com sua ex-namorada Andressa Urach, de 37. No Instagram, Lucas explicou que a ideia dos vídeos já existia antes do término e disse acreditar na intenção de Urach em provocá-lo e se vingar pelo relacionamento não ter dado certo.

"Essa ideia já existia desde antes de terminar. Só não esperava que ia ser usada agora, após o término", afirmou o ator, durante uma dinâmica de perguntas e respostas na rede social.

Sobre as possíveis motivações da ex, Lucas alfinetou: "Como eu sei que a pessoa tem uma necessidade gigantesca de provar para todo mundo que está bem, que deu o troco, e que é a melhor... Você acha que isso vai me atingir? Eu tô muito feliz pelo sucesso da minha mãe."

O ator também destacou o orgulho que sente da mãe, Beatriz, que iniciou a carreira no conteúdo adulto recentemente. "Assinem muito o conteúdo dela, minha neguinha gostosa, minha velha, amo de paixão. Nada muda. Sucesso para as duas, que ganhem muito dinheiro", disse ele, acrescentando que a veterana sempre foi uma pessoa livre e divertida.

Ao falar sobre a relação com a mãe, Lucas relembrou o apoio que sempre recebeu. "Nas dificuldades, ela esteve do meu lado, me apoiou em tudo que eu fiz na minha vida, sempre torceu muito por mim. Como a minha mãe é solteira há muitos anos e sempre foi muito divertida, nunca teve paradigma com nada, ela há pouco tempo iniciou nisso. Espero que tenha muito sucesso."

O ator também comentou os desentendimentos com Andressa Urach após o término turbulento. Ele revelou que os dois chegaram a se bloquear nas redes sociais diversas vezes. "Eu bloqueei ela, ela me bloqueou algumas vezes, todo mundo se bloqueou. Ficou melhor assim."

Sobre a produção dos vídeos, Lucas disse que não se sente afetado. "Me mandaram um vídeo lá, aí quando eu vi 'a vingança da frígida', eu vi que a pessoa não conseguiu superar uma coisa. Era uma ideia antiga que tinha sido esquecida, e que, obviamente, ela pegou para tentar me atingir."

Apesar da polêmica, ele garantiu estar em paz com a situação. "Muito sucesso para as duas. Não estou ligando para o que o povo pensa, psicologicamente estou bem para caramba", completou.