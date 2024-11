Reprodução Influenciadora de conteúdo adulto é expulsa de academias após se gravar em aparelhos

A influenciadora Indianara Jung foi expulsa de academias no Rio Grande do Sul e em Santa Catarina após gravar vídeos em que esfrega as partes íntimas, por cima da roupa, em aparelhos de musculação. As gravações foram feitas durante o horário de funcionamento dos estabelecimentos, com outros alunos ao fundo.

Indianara, que tem 1 milhão de seguidores no Instagram e produz conteúdo adulto para o OnlyFans, gravou os vídeos sensuais nos últimos três meses.

A academia Physical, em Sarapiranga (RS), e a rede Wave, com unidades em Santa Catarina, cancelaram a matrícula dela, de acordo com a coluna de Monica Bergamo da Folha de São Paulo.

A Wave informou que está investigando os locais em que os vídeos foram gravados. Indianara também fez gravações em academias da rede Planet Fitness, presente em diversos países, porém a rede não se manifestou até o momento.

Nas redes sociais, o conteúdo da influenciadora tem gerado críticas. "E o meu nojo de academia só aumenta", escreveu uma usuária do TikTok. "Vou montar academia em casa, tá osso. Nada contra quem faz conteúdo, porém isso aí tá fora dos limites", opinou outra.