Instagram/@dudaa.guerra 26/11/2024 Duda Guerra gasta R$ 13 mil em ida ao shopping com a mãe





A influenciadora Duda Guerra revelou em suas redes sociais nesta terça-feira (26) que aproveitou o dia no shopping com a mãe, onde realizou algumas compras luxuosas.

Duda, que namora Benício Huck desde setembro, mostrou aos seguidores os itens adquiridos durante o passeio: uma bolsa da grife italiana Bottega Veneta, avaliada em cerca de R$ 9,5 mil, e um óculos da Tiffany & Co , estimado em R$ 3,5 mil.

"Cheguei em casa agora e vou abrir o presentinho que eu e minha mãe inventamos hoje. Eu nunca tive uma bolsa dessa, porque nunca tinha me interessado. Mas vimos várias fotos juntas e acabamos apaixonadas", contou a influenciadora.

A bolsa, que chamou atenção pelo tom azul claro, foi descrita como um acessório versátil. "Ela é super diferente, é um azul clarinho maravilhoso, tem alcinha que dá pra regular. Eu amei. Com um look all black, jeans, regata branca, combina muito", elogiou Duda.

Sobre o passeio, ela brincou: "Nós fomos com outras intenções, mas mulheres no shopping, dá nisso, né? Não conseguimos nos segurar."

Reprodução: Instagram Duda Guerra e Benício Huck