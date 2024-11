Reprodução/Instagram Bonner é casado com Natasha Dantas

O jornalista William Bonner chocou os seguidores ao compartilhar um raro registro com a esposa, a fisioterapeuta Natasha Dantas. O âncora do Jornal Nacional aproveitou para fazer uma declaração para a amada.



Em seu Instagram, Bonner compartilhou uma foto da fisioterapeuta e declarou o seu amor por ela. Dantas está ao lado de um carri, com um vestido longo vermelho e uma bolsa dourada.

Na legenda, Bonner escreveu: "Era para prestigiar uma relíquia do carde museu, mas me distraí". A esposa, na seção de comentários, respondeu com emojis de coração.





Os seguidores do casal elogiaram a publicação de Bonner. Sandra Annerberg escreveu: "Linda". Uma fã disse: "Bonner é elegante até na hora da cantada". Uma terciara afirmou: "Adorável ele. Linda ela".

Bonner e Dantas estão casados desde 2018, porém mantém uma relação mais discreta, longe das câmeras. Dantas costuma, no entanto, compartilhar mais momentos ao lado do esposo nas suas redes.