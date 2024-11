Reprodução Erika Hilton solicita que Ministério Público investigue Ana Paula Minerato por racismo

A deputada federal Erika Hilton (PSOL-SP) protocolou nesta terça-feira (26) uma representação no Ministério Público de São Paulo solicitando a abertura de uma investigação contra a influenciadora Ana Paula Minerato pelo crime de racismo. O pedido ocorre após o vazamento de áudios em que a influenciadora faz comentários racistas sobre a cantora Ananda, do grupo Melanina Carioca.

Através do Instagram, Hilton criticou o comportamento de Minerato e destacou que as falas da ex-"A Fazenda" não podem ser toleradas. A deputada pede pela investigação sobre a possibilidade de racismo, cuja pena pode chegar a três anos de reclusão.

"As falas racistas de Minerato não podem ser toleradas ou passarem impunes. No pedido, destaco que, além da injúria racial, a influenciadora pode ter cometido o crime de racismo, uma vez que a fala foi proferida em ambiente público e, mesmo com a repercussão nacional dos áudios, ela não se retratou. Na representação, solicito a instauração de uma investigação para apurar a prática de racismo, pedindo a aplicação do artigo 20 da Lei Federal nº 7.716/89, que prevê a pena de reclusão de um a três anos e multa", escreveu na publicação.

Pronunciamento

Mais cedo, nesta terça-feira (26), Ana Paula Minerato publicou um vídeo em que aparece aos prantos para comentar o vazamento dos áudios. A influenciadora pediu desculpas por ofender a cantora Ananda e citou abusos no relacionamento com TK, quem ela acusa de ter vazado o conteúdo.

"Quero muito falar com vocês, estou devendo isso. Eu tô muito mal (…) Quero pedir desculpas para todo mundo que se sentiu ofendido, realmente foi uma ofensa a uma pessoa que eu nem conheço. Quero pedir desculpas para todo mundo, para a Ananda… Quero deixar aqui registrado", declarou.

Falas racistas

Os áudios vazados nas redes sociais contém comentários racistas que Ana Paula teria feito sobre a cantora Ananda, do grupo Melanina Popular: "Você gosta de mina cabelo duro, de neguinha? Ali é neguinha, alguém ali, um pai ou a mãe veio da África, tá na cara". A fala teria sido direcionada ao ex-namorado.

Na segunda-feira (25), a Gaviões da Fiel, escola de samba onde Ana Paula desfilava, anunciou a saída da ex-panicat. Em nota, a agremiação justificou a decisão devido à "divulgação de condutas incompatíveis com os valores" da escola. A Band, onde Minerato trabalhava em um programa de rádio, também confirmou o desligamento da influenciadora após o episódio.