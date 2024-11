Reprodução/Youtube Pastora Angela Sirino afirma que s3xo oral é permitido em relacionamento cristão





Em entrevista ao podcast 'PodCrê' , a pastora Angela Sirino gerou polêmica ao relatar o que é ou não permitido em um relacionamento amoroso entre cristãos . Angela afirmou que sexo oral é uma prática permitida e, além disso, incentivada em trechos da Bíblia .



"Pode (sexo oral). Inclusive na Bíblia fala. 'Vem tu, vento norte, vem tu, vento sul, e assopra no meu jardim de delícias. Venha, meu amado, para o seu jardim, o meu jardim agora ele é seu. E saboreie os seus frutos'. É o último versículo do capítulo 4. Esse versículo fala justamente sobre isso. O sopro vem de onde? Vem do ar-condicionado, pode vir do ventilador, pode vir da própria natureza. Mas o sopro, ela (a Bíblia) cita um sopro específico. 'Assopra no meu jardim de delícias'. Pera aí, se ele assopra com os lábios, com a boca, no jardim de delícia, já dá aquela sensação. Aí ela vai mais adiante. 'Venha, meu amado, para o seu jardim, e saboreie os seus frutos'. Isso é obviamente sexo oral. Ele é o início do ato sexual", afirmou a pastora.

A resposta de Angela surpreendeu as apresentadoras do podcast e gerou polêmica nas redes sociais. "Hoje em dia as pessoas criam diversas desculpas para fazer aquilo que a religião não permite", disse um usuário. "A Bíblia é tão confusa que permite interpretações sexuais de todos os tipos", comentou outra pessoa.

Além de pastora, Angela Sirino, que é mãe de três filhos, é psicanalista e escritora, e vem fazendo sucesso nas redes sociais dando dicas de relações sexuais para mulheres cristãs.

Veja vídeo



Pastora revela que s3xo oral NÃO é pecado e está na Bíblia. pic.twitter.com/V63NHYldPg — POPTime (@siteptbr) November 24, 2024