Reprodução Mãe de Gugu e apresentador

Maria do Céu Liberato, mãe de Gugu Liberato, relembrou um momento delicado na vida do filho. Antes de morrer, em novembro de 2019, o apresentador foi diagnosticado com aneurisma cerebral.

No documentário "Gugu, Toninho e Augusto", produzido pela plataforma +SBT, Maria do Céu revelou que apenas ela sabia da grave condição de saúde. "Ele tinha aneurisma na cabeça. Ninguém sabia, só eu. Ele tinha ido ao médico, e ele disse que era aneurisma. Não pode bater, pois, se bater, estoura", declarou, sem informar a data do diagnóstico.

O caso foi mencionado durante sua participação no documentário, ao relembrar o dia da morte de Gugu. "Estava muito calor, porque lá é muito quente. Ele perguntou para os filhos por que estava tão calor, por que o ar-condicionado não estava ligado. E ele falou: ‘Eu vou ver o que está acontecendo’. Então, ele subiu no telhado", detalhou.

A morte de Gugu foi confirmada no dia 21 de novembro de 2019, um dia após o apresentador sofrer uma queda dentro da residência em Orlando, nos Estados Unidos. Ele foi diagnosticado com morte cerebral irreversível.