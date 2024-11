Reprodução Ana Hickmann estampa campanha pelo fim da violência doméstica: 'Fui uma delas'

A apresentadora Ana Hickmann estrelou uma campanha contra a violência doméstica nesta segunda-feira (25), Dia Internacional pela Eliminação da Violência Contra a Mulher. Na mensagem, a ex-modelo se reconhece como vítima e indica canais de apoio.

Por meio de um vídeo no Instagram, Ana citou relatos de violência contra a mulher, focando em casos em que o agressor é o companheiro.

"Essas histórias são de mulheres reais, acolhidas pelo Instituto Maria da Penha. Hoje é o Dia Internacional pela Eliminação da Violência Contra a Mulher, e o meu pedido é por justiça. Não podemos mais admitir isso. Em briga de marido e mulher, se mete a colher, sim. E nós estamos unidas para acabar com essa violência. Disque 190 para ligar para a Polícia Militar, 180 para denunciar ou pedir orientação, e 153 para acionar a Guarda Civil Metropolitana. Infelizmente, os números só aumentam. Em 2023, foram quase 260 mil novos casos de violência doméstica. E eu fui uma delas", declarou a apresentadora da Record.





Ana Hickmann denuncia Alexandre Correa

Ana acusa Alexandre Correa de tê-la agredido no dia 11 de novembro de 2023, na casa do ex-casal, em um condomínio de Itu, interior de São Paulo. As autoridades foram acionadas após uma briga, e a apresentadora detalhou as agressões no boletim de ocorrência por lesão corporal e violência doméstica.

No B.O., Ana relatou que foi pressionada contra a parede e ameaçada com cabeçadas. Ela conseguiu se afastar para pegar o celular e chamar a polícia. Durante a briga, Correa fechou uma porta de correr, pressionando o braço dela. Segundo a Polícia Militar, Ana recebeu atendimento médico e precisou usar uma tipoia devido à lesão.

Em entrevista ao "Domingo Espetacular", Ana comentou sobre a postura agressiva de Alexandre e revelou outros aspectos do relacionamento abusivo, como a pressão estética e o controle financeiro. Ela também mencionou uma dívida que o ex-marido escondeu dela e uma investigação contra Correa por fraude, desvio e falsidade ideológica.