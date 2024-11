Divulgação Julio Andrade

A partir deste sábado (23), Nova York se torna o centro das atenções do mundo da televisão, com a realização do Festival Internacional de Televisão e a entrega das medalhas aos finalistas do 52º Emmy Internacional. Entre os destacados da cerimônia de abertura está o ator brasileiro Julio Andrade , indicado ao prêmio de Melhor Ator pela sua performance na série Betinho: No Fio da Navalha, disponível no Globoplay.

Emocionado, Andrade recebeu a medalha e comentou sobre a importância do reconhecimento. "Estou muito feliz por estar aqui, isso é muito importante para mim", declarou o ator. A série, que estreou no final de 2023, retrata a vida do sociólogo Herbert de Sousa (Betinho), que se tornou um ícone nas lutas sociais contra a fome e a AIDS no Brasil.

A cerimônia contou ainda com a presença de José Junior, criador, diretor e protagonista de "Betinho: No Fio da Navalha", que fez questão de usar uma camisa estampada com o rosto de Betinho, em uma demonstração de respeito e admiração à pessoa retratada na série.

Este evento em Nova York reúne grandes nomes da televisão mundial e segue até o dia 25 de novembro, quando os vencedores do Emmy Internacional serão revelados em uma grande festa de gala.