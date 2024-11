Reprodução/Instagram Gisa Custolli afirma que fatura grana alta traindo o marido





Gisa Custolli , de 28 anos, alcançou destaque nas plataformas OnlyFans e Privacy explorando um nicho de fetiche conhecido como "cuckold" , no qual o marido participa de sua vida íntima de forma aberta e colaborativa. O casal, que já produziu mais de 800 vídeos, utiliza a dinâmica de sua relação para atrair assinantes, incluindo celebridades. Gisa afirma que o trabalho é fruto de diálogo e cumplicidade, destacando que o marido não apenas aceita, mas incentiva suas gravações com outros homens, participando ativamente na produção dos conteúdos.

A influencer busca registrar o marido como o “maior corno do Brasil” no Guinness Book, alegando que ele não tem concorrência pública no título. A relação aberta e a exposição nas redes resultaram em faturamento significativo, com um lucro inicial de R$ 17 mil apenas no primeiro dia de atividades no OnlyFans e Privacy. Para Gisa, a produção dos vídeos reforça o respeito e o vínculo do casal, equilibrando os limites entre vida pessoal e profissional.

Além do sucesso financeiro, a influencer mencionou que a ideia surgiu após conversas profundas sobre as fantasias do casal, o que, segundo ela, tem fortalecido o relacionamento. "Vivemos nosso tesão e somos felizes assim. As pessoas acham engraçado, mas é o nosso estilo de vida", declarou, enfatizando que a escolha reflete um acordo mútuo e saudável entre os dois.