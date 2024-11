Reprodução Nicolas Prattes passa por mudança radical e Sabrina Sato se derrete: 'Meu gato'

O ator Nicolas Prattes surpreendeu os seguidores ao revelar a mudança radical no visual nesta quinta-feira (21). Intérprete de Rudá em "Mania de Você", o novo corte de cabelo faz parte da trama do personagem, que adota o visual para despistar os rivais.

Nos próximos capítulos, Rudá aparecerá com os cabelos curtos, deixando para trás as longas madeixas que lhe renderam o apelido de “Tarzan” pelo antagonista Mavi (Chay Suede). A mudança faz parte de uma estratégia para escapar do rival e da polícia.

No Instagram, Nicolas compartilhou um ensaio fotográfico exibindo o novo visual, recebendo uma chuva de elogios, inclusive da noiva, Sabrina Sato.

“Meu gato está mais gato”, elogiou a rainha de bateria da Gaviões da Fiel e da Vila Isabel. Até a sogra, Kika Sato, aprovou a transformação: “Adorei esse cabelo! Fica com cara de bom moço, kkkk”, comentou.

