Mia Khalifa se pronuncia após rumor de romance com craque da seleção da Argentina

A ex-atriz de filmes adultos Mia Khalifa se manifestou na terça-feira (19) após surgir o rumor de que estaria vivendo um romance com Julián Álvarez, jogador da seleção argentina.

Alguns veículos da imprensa espanhola e italiana sugeriram que a influenciadora estaria tendo um affair com o craque argentino. No entanto, Mia prontamente negou o boato e ironizou a idade do jogador.

Através do X (antigo Twitter), Mia afirmou que não namoraria alguém tão jovem. “Para deixar claro: não estou namorando ninguém, e, se estivesse, certamente não seria alguém que não tenha idade suficiente para se lembrar onde estava no 11 de setembro de 2001”, declarou, referindo-se ao fato de Julián ter 24 anos.

Vale destacar que, apesar dos rumores, Julián Álvarez é namorado da influenciadora Maria Emilia Ferrero. Em julho, o casal posou junto após a vitória na Copa América.

