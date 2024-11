DA REDAÇÃO Lollapalooza Brasil 2025 anuncia divisão do line-up por dia

O Lollapalooza Brasil 2025 , marcado para os dias 28, 29 e 30 de março, no Autódromo de Interlagos , em São Paulo , revelou mais três grandes nomes para a 12ª edição do festival: CA7RIEL & Paco Amoroso, Bush e Empire of the Sun.

As novas atrações somam-se ao elenco já confirmado, com apresentações distribuídas ao longo do festival.





Empire of the Sun será destaque na sexta-feira (28), enquanto Bush e CA7RIEL & Paco Amoroso se apresentam no domingo (30). Ingressos estão disponíveis desde 20 de agosto, com opções para um ou mais dias no site da Ticketmaster.

Atrações inéditas dominam line-up

O Lollapalooza 2025 promete surpreender com 16 atrações inéditas no Brasil, incluindo Olivia Rodrigo, Tool e Parcels. O festival prioriza o pop rock e o indie, deixando o rap em segundo plano.





Entre os brasileiros, Sepultura brilha com sua turnê de despedida, ao lado de nomes como Jão e Drik Barbosa . A música eletrônica continua forte, com destaques como Tropkillaz e Charlotte de Witte.

O line-up diverso reforça a tradição do evento como um dos maiores festivais musicais do país.