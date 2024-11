Reprodução Lembra dela? Veja como está a 'menina mais bonita do mundo' atualmente

Aos 6 anos, a modelo Thylane Blondeau ganhou fama mundial ao ser apontada como a "garota mais bonita do mundo". Passados 17 anos desde a ascensão, atualmente com 23 anos, a jovem continua impressionando com sua beleza e acumula trabalhos para diversas grifes renomadas.

Thylane foi descoberta ainda muito nova, aos 3 anos, pela marca do estilista Jean Paul Gaultier . Aos 16 anos, assinou contrato com a agência IMG Models , que também gerencia carreiras de nomes como Bella Hadid e Hailey Bieber .

Desde então, Thylane tem se destacado como modelo de marcas famosas, tendo trabalhado para nomes como Dolce & Gabbana, L'Oréal Paris, Versace, Ralph Lauren e Hugo Boss .

Além da carreira na moda, Thylane também está bem conectada ao mundo das celebridades. Ela é filha da ex-apresentadora de televisão Véronika Loubry e do ex-jogador de futebol Patrick Blondeau .

Em 2022, a modelo abandonou os cabelos loiros que marcaram sua infância e adotou fios castanhos, que permanecem até hoje.

Em entrevista ao The Telegraph em 2018, Thylane refletiu sobre a fama conquistada desde a infância. "As pessoas diziam: 'Você é a menina mais bonita do mundo', e eu pensava: 'Não sou, só estou jogando no meu iPad'. Mesmo hoje, as pessoas dizem isso, mas eu ainda penso: 'Não sou, só sou um ser humano, uma adolescente'."



Thylane Blondeau, a "menina mais bonita do mundo" Reprodução Thylane Blondeau, a "menina mais bonita do mundo" Reprodução Thylane Blondeau, a "menina mais bonita do mundo" Reprodução Thylane Blondeau, a "menina mais bonita do mundo" Reprodução Thylane Blondeau, a "menina mais bonita do mundo" Reprodução Thylane Blondeau, a "menina mais bonita do mundo" Reprodução Thylane Blondeau, a "menina mais bonita do mundo" Reprodução