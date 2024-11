Reprodução Netflix





A Netflix anunciou nesta terça-feira (19) o retorno de diversos títulos ao catálogo de séries mundiais. Entre os títulos favoritos dos fãs estão a série corenana Round 6 e Casamento às Cegas: França .

Em comunicado à imprensa, o streaming também revelou algumas séries e filmes que vão fazer parte da lista disponível no serviço a partir deste mês, como Los dos hemisferios de Lucca (filme, México) e O Leopardo (série, Itália).

A Netflix ainda destaca o compromisso em produzir séries e filmes em idiomas locais, além de estabelecer parcerias sólidas com mais de 1.000 produtores de mais de 50 países fora dos Estados Unidos.

Veja a lista dos novos títulos:

- Alcaraz (série, Espanha)

- All the Love You Wish For (série, Coreia)

- Atrapados (série, Argentina)

- Cela 211 (série, México)

- Los dos hemisferios de Lucca (filme, México)​

- O Eternauta (série, Argentina)

- Un Fantasma en la Batalla (filme, Espanha)

- The Gringo Hunters (série, México)

- Até O Último Samurai (série, Japão)

- O Leopardo (série, Itália)

- Revelations (filme, Coreia)

- Cem Anos de Solidão (série, Colômbia)

- El Refugio Atómico (série, Espanha)

- Senna (série, Brasil)

- Vini Jr. (filme, Brasil)

- Se a Vida Te Der Tangerinas… (série, Coreia)









Confira a lista do retorno de favoritos dos fãs:

- Alice in Borderland T3 (série, Japão)

- Crimes em Déli T3 (série, India)

- A Imperatriz T2 (série, Alemanha)

- Rainhas da Bolsa T2 (série, Kuwait)

- Heeramandi - O Bazar de Diamantes T2 (série, Índia)

- Como Vender Drogas Online (Rápido) T4 (série, Alemanha)

- Mantis (filme, Coreia do Sul)

- Nada para Ver Aqui T2 (série, México)

- Rana Naidu T2 (série, India)

- Sintonia T5 (série, Brasil)

- Round 6 T2 (série, Coreia)

- O Troll da Montanha 2 (série, Brasil)