Reprodução Musa da Viradouro lamenta morte do filho recém-nascido e diz que buscará justiça

Musa da escola de samba Viradouro, Luana Bandeira publicou um desabafo nas redes sociais nesta terça-feira (19) em que comunica a morte do filho recém-nascido. O pequeno Jorge Miguel nasceu na última terça-feira (12), e morreu após dois dias de vida.



"Não tenho palavras para expressar minha dor. Meu filho se foi! Eu vou guardar os melhores momentos que passamos juntos com muita música e dança!!!", escreveu.

No relato, a ex-assistente de palco do Caldeirão revelou que está em busca de justiça pela morte do herdeiro. "Por respeito ao meu processo de luto e à busca por justiça, conforme orientação da minha advogada, não posso compartilhar detalhes neste momento. Peço a compreensão de todos para que esse processo possa seguir de forma séria e responsável".

Luana Bandeira mostrou que está buscando forças na fé que segue. "Sei que Deus e meus orixás veem o que eu não vejo. Então não questiono. Seguirei na base da fé. Aprenderei com o tempo a conviver com essa dor. Gratidão a todos que me ajudaram durante essa semana. A mais difícil da minha vida !", completou.