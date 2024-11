Reprodução MC Mirella expulsa os pais de casa e diz ter chegado ao limite: 'Narcisismo existe'

A cantora MC Mirella publicou um desabafo nesta terça-feira (19), relatando momentos difíceis em sua convivência familiar. No pronunciamento, a funkeira revelou que pediu aos pais para deixarem sua residência após um episódio de briga.

Em um vídeo, a influenciadora afirmou que, desde a adolescência, o relacionamento com os pais já era complicado, o que a motivou a investir na carreira musical e alcançar independência financeira cedo. Apesar da reaproximação, Mirella disse acreditar que seus pais possuem traços de narcisismo, e que a relação estava afetando sua saúde mental.

"Vocês já devem ter visto eu brigando nas redes, dizendo que temos que honrar nossos pais, e eu acredito nisso. Mas acho que isso tem limite. O narcisismo que existe, às vezes não queremos aceitar, mas está no meu dia a dia. Estou no meu limite e isso tem me causado muitas coisas", declarou.

A funkeira também confessou que os problemas familiares interferiram em sua carreira, levando a atrasos em compromissos profissionais. "Sei que não sou perfeita, mas sei que como filha sou uma pessoa maravilhosa. Eles ficavam o tempo todo me colocando para baixo, como se eu fosse ruim. Isso adoece a pessoa. Queria agradecer e pedir desculpas aos meus contratantes pelos atrasos. Estava atolada nessa questão. Mas, com fé, tudo se ajeita."

Mirella também mencionou constrangimentos causados pelo comportamento dos pais em relação aos amigos que a visitavam. "Já passei diversas vergonhas. A primeira coisa que eu digo para quem vai até a minha casa é que ignore qualquer situação e fale comigo depois", explicou.

Após uma briga, Mirella decidiu sair, durante a noite, com a filha Serena, de 10 meses, para um apartamento. Foi então que pediu aos pais que deixassem a casa da família.

"Estou exausta e cansada desde que nos unimos novamente. Era muita negatividade, palavras que fazem mal, como se eu fosse a pior filha do mundo. Por isso, quero voltar a me isolar. Estou chateada, mas sei que vou virar a página", finalizou.