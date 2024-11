Reprodução Colin Petersen morre aos 78 anos





Colin Petersen , o baterista que integrou a formação original do icônico grupo Bee Gees , faleceu aos 78 anos. A triste notícia foi anunciada nesta segunda-feira (18) pela página oficial do grupo tributo Best of Bee Gees no Facebook. Em uma nota emocionada, o grupo lamentou: "É com profundo pesar que anunciamos a morte do nosso querido amigo Colin 'Smiley' Petersen".

O comunicado ressaltou o impacto que ele teve em suas vidas e destacou seu "sorriso brilhante" e a "amizade profunda" que compartilhavam. A mensagem encerrou-se com um toque pessoal: "Te amamos, Col. Descanse em paz".

Até o momento, a causa do falecimento e a data exata não foram reveladas. Colin Petersen deixa sua esposa, Joanne, e seus dois filhos, Ben e Jaime. Com sua partida, Barry Gibb, também com 78 anos, se torna o último membro vivo da formação clássica do grupo. Curiosamente, a morte de Colin acontece apenas alguns dias após o falecimento de Dennis Bryon, que foi baterista do Bee Gees de 1974 a 1980, ocorrido na última quinta-feira (14).

A Jornada com os Bee Gees



Colin "Smiley" Petersen fez parte do Bee Gees durante os anos de 1966 a 1969. Embora ele tivesse estudado na mesma escola que os irmãos Barry, Robin e Maurice Gibb, foi só quando ele se mudou da Austrália para a Inglaterra que o grupo se reconectou, levando à sua entrada oficial como o quarto 'Bee Gee'.

Como baterista, Colin foi crucial na criação de alguns dos maiores sucessos da banda, contribuindo com sua energia e criatividade em canções memoráveis como "Words", "To Love Somebody" e o icônico "I Started a Joke", que teve um grande sucesso no Brasil. Apesar de não se considerar "o baterista mais talentoso tecnicamente", segundo suas próprias palavras, sua presença foi essencial para o som inicial que ajudou os Bee Gees a alcançarem fama internacional.

Um Tributo ao Legado



Nos últimos anos, Petersen se uniu ao grupo Best of Bee Gees, que celebra a trajetória da banda original. Ele revelou que inicialmente estava "um pouco relutante" em participar desse projeto, mas mudou de ideia após assistir a uma apresentação. Esse retorno aos palcos mostrou sua paixão contínua pela música e pelo legado que ajudou a construir.

A morte de Colin Petersen marca o fim de uma era para os fãs dos Bee Gees, lembrando o impacto duradouro que ele teve na música pop e no sucesso internacional da banda.