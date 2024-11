Divulgação Homem mais forte da Europa

Luke Stoltman , conhecido como o "Homem Mais Forte da Europa", está envolvido em uma polêmica após a esposa dele, Kushi , acusá-lo publicamente de traição. Em uma postagem no Instagram, ela revelou que durante o casamento, enquanto ela estava grávida e até passando por um tratamento de fertilização in vitro, ele teria se envolvido com várias pessoas, incluindo homens e mulheres.





Kushi, que deu à luz o filho do casal em janeiro de 2024, expressou a dor que sente ao compartilhar a difícil experiência. "Me traindo com várias mulheres e homens durante nosso casamento, quando eu estava grávida e continuei depois", escreveu ela, detalhando que as traições aconteceram enquanto ela estava passando por procedimentos médicos para engravidar.

A influencer também acusou o marido de ter se negado a ir ao hospital para ver seu filho, que havia estado doente, alegando que ele estava com outra mulher no momento. "Estou absolutamente de coração partido e devastada que alguém possa ser tão cruel e desagradável", lamentou Kushi.

Por sua vez, Luke se pronunciou sobre as acusações, pedindo desculpas pela dor que causou à sua família e comunidade. Em um post no Instagram, ele afirmou: "Quero reconhecer a dor que causei à minha família, amigos e comunidade pelas mídias sociais e notícias recentes. Lamento os erros que cometi e o impacto que eles tiveram, especialmente na minha família."

O atleta também tentou esclarecer a situação, dizendo que estava presente no hospital com o filho, desmentindo parte das acusações. "Embora nem tudo o que é compartilhado seja verdade, quero deixar claro que estava com meu filho no hospital", afirmou.