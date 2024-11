Reprodução/Instagram Débora Nascimento

A atriz Débora Nascimento desabafou sobre uma dificuldade que enfrentou após seu grande sucesso na Globo. Em entrevista ao programa "Na Palma da Mari", Débora revelou que, durante um período, teve dificuldade em "respirar" quando estava em lugares com muitas pessoas.

O problema surgiu em 2012, após sua atuação como Tessália em "Avenida Brasil", quando a atriz começou a lidar com sintomas de fobia social.

"Foi um estouro na época, e quando me via cercada por muitas pessoas, eu não conseguia respirar", relatou.

Esse desafio a levou a optar por ambientes mais discretos e seguros, onde podia contar com amigos próximos para se sentir mais confortável. No último Carnaval, porém, Débora decidiu encarar a multidão de maneira descontraída.

"Fui brincar. Coloquei os peitos de fora e uma máscara, com medo das pessoas me reconhecerem. Mas depois tirei a máscara e, dane-se, estava ali pelada mesmo, e foi uma delícia, foi tipo assim... libertador, sabe? Acho que a fobia social ficou no passado", afirmou a atriz, destacando o alívio e a liberdade que sentiu na experiência.