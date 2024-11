Reprodução Sonia Abrão compra briga com Ana Maria Braga após crítica: "A gente te conhece bem"

A apresentadora do "A Tarde é Sua", Sonia Abrão, se manifestou nesta terça-feira (13) após um comentário afiado de Ana Maria Braga sobre "programas da tarde". Durante a exibição do programa, Sonia demonstrou indignação e insinuou que a apresentadora global estaria "bancando a santinha".

O que aconteceu?

Mais cedo, Ana Maria Braga recebeu Angélica para um café da manhã, e em determinado momento, as duas criticaram a influência dos programas da tarde, sugerindo que essas atrações divulgam informações falsas sobre a vida dos famosos. Embora não tenham mencionado nomes, o comentário incomodou Sonia Abrão.

"O que a Ana falou? A Ana simplesmente resolveu esculhambar os programas de fofoca, porque é assim que eles intitulam programas como o nosso e como os das nossas vizinhas, a concorrência do horário, que falam sobre o mundo artístico e das celebridades. E, para variar, a Ana resolveu falar umas coisas que não têm nada a ver e serão devidamente rebatidas aqui pelo Lo-Bianco, tô enganada?", declarou Sonia, chamando atenção dos colegas.

"E a Angélica tomou uma caroninha absolutamente desnecessária. E ter que ver Ana Maria Braga bancando a santinha? Ah, Ana, me desculpe, essa não dá para engolir! Quem não te conhece que te compre, porque aqui a gente te conhece muito bem, tá?", disparou Sonia. "A gente te ama, respeita seu trabalho, torce por você, encampamos as suas lutas, mas esse discursinho furado? Esse a gente não vai engolir, não."

Na sequência, Sonia reforçou que os assuntos tratados pelo programa são apurados e confirmados com fontes. "Ela vem sempre com esse mesmo papinho, 'não tem o que fazer', 'isso dá audiência', 'falam com tanta certeza'... Da nossa parte, a gente fala com muita certeza, sim. Essas fontes, que a Ana diz debochadamente, sabem bastante sobre você, né? Ou tudo o que foi falado aqui não foi confirmado? Foi, sim, e temos como provar. Então não vem com essa conversinha."

Sonia também direcionou críticas a Angélica, afirmando que a loira estava reforçando uma visão equivocada sobre os programas da tarde.

"Angélica, lamento muito da sua parte também endossar um discurso tão raso, tão batido e que nunca representou os verdadeiros profissionais de imprensa. Então, fica quieta? Acho que é bem melhor. Perdeu uma bela oportunidade de ficar calada", afirmou.

"E vê o poder dos programas da tarde, que a parentada toda fica ligando, por quê? Porque tá todo mundo sintonizado! É porque os programas não são bons? Muito pelo contrário. Existe uma força nos nossos programas, e é justamente pela credibilidade, pela seriedade e até pelo divertimento que a gente traz. Vocês estão rindo aí? Quem ri por último ri melhor", concluiu.

SCRRR! Sônia Abrão detona Ana Maria Braga e manda recado para a rainha das manhãs da Globo. #MaisVocê #AtardeESua



"Quem rir por último ri melhor.." pic.twitter.com/sMO0lRYPB0 — Brenno (@brenno__moura) November 13, 2024