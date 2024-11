Reprodução/Instagram Andressa Urach





Após a bifurcação da língua, Andressa Urach revela qual será seu próximo procedimento cirúrgico.

Em uma entrevista exclusiva ao programa Chupim, Andressa foi questionada sobre novos procedimentos estéticos que pretende realizar. A influenciadora digital revelou que planeja colocar próteses no bumbum ainda este ano.





A eterna Miss Bumbum também foi pioneira ao colocar três unidades do piercing microdermal no rosto, se destacando por sua ousadia no mundo dos procedimentos estéticos.