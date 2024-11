Montagem Andressa Urach recebe resposta humilhante de Kid Bengala





Andressa Urach agitou as redes sociais ao fazer um convite ousado para Kid Bengala , de 69 anos, famoso no mundo dos filmes adultos . No último domingo (10), a ex-Miss Bumbum usou seu Instagram para revelar que tentou entrar em contato com o ator através de sua equipe, mas sem sucesso.

Na publicação, uma seguidora questionou Andressa sobre a possibilidade de gravar um conteúdo com Kid. Sem papas na língua, ela respondeu: "Mandei mensagem para assessoria dele, mas ninguém respondeu, tá? Ouvi dizer que a pipa do vovô não sobe mais. Eu adoraria dar o meu furic* para ele, mas dizem que é só marketing, que ele não pega ninguém, só faz aqueles videozinhos. E aí, Kid? Tá desafiado? Vem gravar com a mamãe aqui. Esse vai ser um filme bom!"

Kid Bengala não deixou barato e, com seu tradicional tom provocador, respondeu nos comentários: “Opa, minha amiga! Tudo bem? Fico muito feliz pelo convite, mas os trabalhos mudaram e a régua subiu, só faço com criadoras de conteúdo. Obrigado pela preferência.”

Veja galeria de fotos de Andressa Urach



