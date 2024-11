Foto: Reprodução / Instagram / @anitta Anitta é indicada ao Grammy 2025





A Academia de Gravação americana anunciou, nesta sexta-feira (08) os indicados ao Grammy 2025. A 67ª edição da festa da música dos Estados Unidos vai acontecer em 2 de fevereiro do próximo ano, em Los Angeles.

Entre as cantoras na lista de indicação estão a brasileira Anitta, que concorre ao prêmio de Melhor Álbum de Pop Latino. Vale lembrar que essa é a segunda indicação da funkeira ao Grammy. Em 2023, ela concorreu na categoria Artista Revelação, no entanto acabou não levando o prêmio. O tão desejado megafone ficou para a cantora de jazz Samara Joy na ocasião.

Beyoncé e Taylor Swift, Lady Gaga e Sabrina Carpenter também conquistaram espaço na lista de indicados da premiação.

Veja abaixo os indicados às principais categorias do Grammy Awards 2025 e confira a lista completa de indicados no site da oficial da premiação .

Álbum do Ano



“New Blue Sun” — André 3000

“Cowboy Carter” — Beyoncé

“Short N’ Sweet” — Sabrina Carpenter

“Brat” — Charli XCX

“Djesse Vol. 4” — Jacob Collier

“Hit Me Hard And Soft” — Billie Eilish

“The Rise And Fall Of A Midwest Princess” — Chappell Roan

“The Tortured Poets Department” — Taylor Swift



Gravação do Ano

- “Now And Then” — Beatles

- “Texas Hold ‘Em” — Beyoncé

- “360” — Charli XCX

- “Birds Of A Feather” — Billie Eilish

- “Not Like Us” — Drake

- “Good Luck, Babe” — Chappell Roan

- “Fortnight” — Taylor Swift e Post Malone



Canção do Ano

- “A Bar Song” (Tipsy)” — Shaboozey

- “Birds Of A Feather” — Billie Eilish

- “Die With A Smile” — Lady Gaga e Bruno Mars

- “Fortnight” — Taylor Swift e Post Malone

- “Good Luck, Babe!” — Chappell Roan

- “Not Like Us” — Kendrick Lamar

- “Please Please Please” — Sabrina Carpenter

- “Texas Hold’ Em” — Beyoncé

Artista Revelação

- Benson Boone

- Sabrina Carpenter

- Doechii

- Khruangbin

- Raye

- Chappell Roan

- Shaboozey

- Teddy Swims

Melhor Performance Solo de Pop

- “Bodyguard” — Beyoncé

- “Espresso” — Sabrina Carpenter

- “Apple” — Charli XCX

- “Birds Of A Feather” — Billie Eilish

- “Good Luck, Babe!” — Chappell Roan



Melhor Performance Pop de Duo ou Grupo





- “Us” — Gracie Abrams e Taylor Swift

- “Levii’s Jeans” — Beyoncé e Post Malone

- “Guess” — Charli XCX e Billie Eilish

- “The boy Is Mine — Ariana Grande e Brandy & Monica

- “Die With A Smile — Lady Gaga e Bruno Mars



Melhor Álbum Vocal de Pop



- “Short N’ Sweet” – Sabrina Carpenter

- “Hit Me Hard And Soft” – Billie Eilish

- “Eternal Sunshine” – Ariana Grande

- “The Rise And Fall Of A Midwest Princess” — Chappell Roan

- “The Tortured Poets Department” — Taylor Swift



Melhor Gravação de Pop Dance



- “Make You Mine” — Madison Beer

- “Von Dutch” — Charli XCX

- “L’Amour De Ma Vier [Over Now Extended Edit]” — Billie Eilish

- “Yes, And?” — Ariana Grande

- “Got Me Started” — Troye Sivan



Melhor Performance de Rock



- “Now And Then” — Beatles

- “Beautiful People (Stay High) — The Black Keys

- “The American Dream Is Killing Me — Green Day

- “Gift Horse” — Idles

- “Dark Matter” — Pearl Jam

- “Broken Man” — St. Vincent



Melhor Canção de R&B

- “After Hours” — Kehlani

- “Burning” — TEMS

- “Here We Go (Uh Oh) — Coco Jones

- “Ruined Me” — Mun-Knee Long

- “Saturn” — SZA



Melhor Performance Solo de Country



- “16 Carriages” — Beyoncé

- “I Am Not Okay” — Jelly Roll

- “The Architect” — Kacey Musgraves

- “A Bar Song (Tipsy)” — Shaboozey

- “It Takes A Woman” — Chris Stapleton



Melhor Álbum de Country



- “Cowboy Carter” — Beyoncé

- “F-1 Trillion” — Post Malone

- “Deeper Well” — Kacey Musgraves

- “Higher” — Chris Stapleton

- “Whirlwind” — Lainey Wilson



Melhor Álbum de Pop Latino



- “Funk Generation” — Anitta

- “El Viaje” — Luis Fonsi

- “García” — Kany Garcia

- “Las Mujeres Ya No Lloran” — Shakira

- “Orquídeas” — Kali Uchis