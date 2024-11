Reprodução/Youtube Castrinho





Castrinho usou as redes sociais nesta sexta-feira (08) para fazer um apelo. Em um vídeo compartilhado no Instagram, ele aparece com os olhos lacrimejando ao pedir ajuda financeira aos 150 mil seguidores.

"Não tenho vergonha em pedir nada. Mesmo porque sempre fui um cara muito honesto na minha vida. Acontece que há dois anos fui demitido da TV Record porque era velho e não tinha mais papel para mim", lamentou. Ele continua: "Interessante que fiz uma novela chamada Apocalípse, tinha 70 e poucos anos e voltei a ter 50 e depois acabei a novela com 80 anos. Então, não é uma desculpa. Fu despedido e estou há dois anos sem conseguir arranjar emprego", afirma.

O humorista revelou que precisou vender alguns objetos pessoais para pagar as contas. "Você sabe que da onde a gente tira e não bota, acaba. Pois é, o meu [dinheiro] acabou. As coisas que tínhamos para vender, vendemos. Outras coisas ainda não conseguimos vender, então estou em uma situação muito difícil e venho pedir a vocês ajuda. Já que está na moda isso aí, me ajuda com um Pix pelo menos para eu sobreviver até três meses".

Após o período, ele espera conseguir se manter com os recursos do novo espetáculo. "Já velho, escrevi meu show, já estou ensaiando e vou levar pro teatro e tenho certeza que vai encher. Vou pedir com sinceridade e sem um pingo de vergonha porque estou precisando com urgência".