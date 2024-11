Reprodução Thalia Castillo





A jovem cantora Thalía Manrique Castillo , de 27 anos, teve sua trajetória brutalmente interrompida em um assalto no último domingo (3). Durante uma viagem com a banda Hermanos Guerrero , Thalía foi atingida por um tiro enquanto estava dentro do ônibus do grupo, que seguia pela cidade de Bagua Grande, na província de Utcubamba, Peru . Mesmo socorrida às pressas, a artista não resistiu aos ferimentos e faleceu a caminho do hospital.

Segundo relatos divulgados pelo jornal britânico 'Daily Mail', os criminosos não mostraram qualquer misericórdia, chegando a jogar o corpo da cantora em uma vala. Testemunhas relataram ao portal RPP que o veículo foi interceptado por seis assaltantes armados durante a madrugada. Eles levaram dinheiro e equipamentos musicais, deixando um rastro de desespero e dor.

A banda Hermanos Guerrero, que havia se apresentado em uma escola na região de San Martín de Porres, confirmou o ataque em uma publicação nas redes sociais. "É com profundo pesar que informamos aos nossos seguidores e familiares que, após nosso show em Bagua, sofremos um assalto em que nossa querida cantora Thalía Manrique Castillo foi gravemente ferida", dizia o comunicado.

Thalía deixa uma filha de apenas 9 anos, agora órfã. O corpo da jovem foi levado ao necrotério de Utcubamba para exames, sendo sepultado no mesmo dia em Cultambo, sua terra natal, onde amigos e familiares se despediram em um clima de grande comoção.