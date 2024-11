Instagram/@isabelle.nogueira 07/11/2024 Isabelle e Matteus ficam presos em elevador da Torre Eiffel





Olha o perrengue chique! Matteus e Isabelle compartilharam em suas redes sociais nesta quinta-feira (07) que ficaram presos no elevador da Torre Eiffel, enquanto curtiam uma viagem romântica em Paris.

"Que agoniza ficar preso naquele elevadorzinho... Tinha uma nota e disse que poderia levar de 5 minutos a uma hora. Estamos no topo do topo. Olha isso! Parece que estou no mar. É assustador.", disse Isabelle.

Eles comentaram que é algo bem raro de acontecer, mas foram os "sortudos" dessa vez. O sufoco ocorreu a 312 metros de altura, no topo da famosa torre. A Cunhã Poranga do Boi Garantido ainda contou que junto com eles, havia também uma grávida.

Em suas redes sociais, Matteus também relatou o que houve: "Nós estávamos subindo para ir ao topo da torre e acabou aluz. Houve um blackout, imagine a altura! A moça disse que nos 130 anos da torre e nunca aconteceu nada. Podemos ficar presos de cinco a uma hora."