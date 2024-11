Reprodução/leandrolimale Leandro Lima compartilhou o desabafo nas redes sociais

O ator Leandro Lima , de 42 anos, utilizo as redes sociais nesta quarta-feira (6) para desabafar com os seus seguidores. No relato publicado, ele revela que teve seu carro furtado em São Paulo e mostrou o momento do crime.



Leandro, que é dono de um Fusca azul, detalha: "Eu fui roubado, meu carro foi furtado. Parei na rua, estava tudo trancado. Levaram um Fusca azul-clarinho, ele está bem novinho".

Segundo o artista, ele pediu ajuda para ver se alguém sabia do possível paradeiro do veículo. Leandro explica que tem um apego emotivo pelo carro: "Se alguém tiver alguma informação, por favor, me comunique. É um carro que tenho o maior carinho, reformei ele inteiro".

"Quero muito encontrar esse carro. Agradeço demais qualquer informação", continua.

O ator afirma que acionou a Polícia Militar e apresentou as imagens de uma câmera de segurança que mostra o momento do furto. Na imagem, o suspeito aparece entrando no veículo e já saindo do local dirigindo.

Segundo o artista, trata-se de "um cara branco, magro, com camisa de time, boné preto". Veja o vídeo: