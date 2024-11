Instagram Julia Roberts e Sharons Stone são alguns dos nomes que compartilharam que já votaram

As eleições presidenciais dos Estados Unidos começou nesta terça-feira (5). A maratona eleitoral abriu os primeiros locais de votação na costa leste e atravessa seis fusos horários, do Atlântico ao Pacífico. A corrida por ocupar o cargo mais importante do país segue em uma disputa direta entre a candidata democrata Kamala Harris e o republicano Donald Trump .

Os votos nos Estados Unidos, diferentemente do Brasil, acontece por papel, podendo ser votado antes mesmo da data da eleição via correios. Algumas celebridades já votaram e compartilharam em suas redes sociais, como as cantoras Katy Perry e Olivia Rodrigo, enquanto outras optaram por votar hoje e aproveitaram para compartilhar nas redes sociais. Veja:













































FINNEAS, Billie Eilish, Patrick e Maggie votando com antecedência para as eleições dos Estados Unidos 🌟 pic.twitter.com/EKzhFar8iF — Finneas Access Brasil (@FinneasAccessBR) October 29, 2024





Fechamento das urnas

Veja abaixo o horário de fechamento das urnas nos 50 estados dos EUA e na capital Washington, sempre de acordo com o fuso de Brasília.