Virginia revela que sua última briga foi com Zé Felipe e entrega motivo: 'O pau torou'

A apresentadora Virginia Fonseca surpreendeu a plateia e os convidados do "Sabadou com Virginia", exibido neste sábado (2), ao revelar que a última briga no WhatsApp foi com o marido, Zé Felipe. Na atração do SBT, a influenciadora contou que o cantor quebrou um combinado deles, fazendo com que ela precisasse contatar a assessoria dele para obter uma informação.

O que aconteceu?

Durante o quadro "Se Beber, Não Fale", Virginia detalhou que sua briga com Zé Felipe a fez bloquear o companheiro na plataforma. "Não chegou a ser uma discussão, mas teve 'block'. Um dia antes [do ocorrido] eu falei para ele: 'Zé, nós amanhã vamos almoçar na casa dos seus pais. Sua mãe vai avisar quando seu pai chegar do futevôlei e nós vamos'. Beleza, ok, tudo certo, combinamos", iniciou ela.

No entanto, Zé Felipe descumpriu o combinado do casal. "[Ele] Acordou cedo [no dia seguinte] e falou: 'Vou para a Talismã Digital'. Falei: 'Tudo bem, vai lá e eu te espero para almoçar'. Estava esperando o Zé para almoçar, ou para a gente almoçar e ir para a casa dos pais dele, ou ir almoçar lá", continuou Virginia.

O problema se deu porque Zé Felipe foi direto para a casa dos pais, sem avisar Virginia, deixando-a esperando em casa.

"Zé Felipe muda a rota e vai direto para a casa do pai dele. E tudo bem, se ele tivesse me avisado. Sabe o que ele fez? Ele ficou 50 minutos para ir da Talismã Digital até a casa do pai dele. Ele teve 50 minutos para pegar o bom celular dele, que provavelmente já estava mexendo, porque estava no carro sem fazer nada. Nada!", relembrou.

Virginia disse ter ficado revoltada por não receber nenhum aviso do marido, o que a levou a tomar a atitude de bloqueá-lo no WhatsApp. "Sabe o que ele fez? Ele não avisou que estava lá. E eu esperando ele para almoçar, e ele já almoçando. E quem me avisou, amor, é aí que piora… Quem me avisou foi a assessora dele. Eu falei: 'Ah, não sufoque o artista'. Agora acabou mesmo! Porque o artista não pode falar com a esposa pelo celular. É pela assessora que fala agora?", acrescentou.

Revoltada com a situação, a apresentadora contou que o 'block' durou cerca de duas semanas. "Aí o pau torou. Eu falei para ela: 'Maressa, você fala para o Zé que ele tem celular e pode me mandar mensagem. Mas nem precisa mandar, porque ele tá bloqueado'. Ficou duas semanas bloqueado! E eu conversava com ele pela Maressa! Não quer conversar comigo pela Maressa? Então vai me ligar pela Maressa", completou.