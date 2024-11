Reprodução Tatá Werneck e Rafael Vitti

A apresentadora do "Lady Night", Tatá Werneck, abriu o jogo sobre as dificuldades do casamento com o ator Rafa Vitti. Em uma dinâmica de interação com os seguidores, a humorista confessou que o casal já enfrentou muitas crises e momentos difíceis.

Através do Instagram, um internauta questionou como está sendo para Tatá ter o marido morando longe por uma temporada. Sem enrolar, a comediante apontou que está "achando maneiro".

"A gente está em uma fase muito boa agora, mas a gente já passou por crises, já até falei no Bial... Vejo uns casais midiáticos, acho incrível, pessoas que não têm problemas e que é sempre muito bom ou, então, quando ligam a câmera, é sempre perfeito e não tem problemas", iniciou.

Na sequência, entretanto, a apresentadora enfatizou que ela e Rafa Vitti já passaram por desafios no relacionamento. "Somos um casal normal, a gente passa por vários momentos difíceis, a gente briga, faz as pazes, mas a gente se ama, a gente se zoa muito, o que acho que é fundamental. A gente está em uma fase muito maneira e estou com muita saudade dele", comentou.