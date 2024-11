Reprodução Chris Martin cai em 'buraco' durante show do Coldplay na Austrália; veja o vídeo

O vocalista Chris Martin passou por um susto neste final de semana, durante o show do Coldplay na Austrália. Acidentalmente, o cantor caiu em um buraco da estrutura do palco montado no Marvel Stadium.

O caso aconteceu durante um breve intervalo entre as músicas, quando o artista estava fazendo uma homenagem ao jogador australiano de críquete Shane Warne.

Chris Martin caminhava para trás sem notar que, muito próximo, havia um buraco no palco que dava acesso à estrutura interna, onde ficam pessoas da produção. O cantor caiu no alçapão, mas foi imediatamente auxiliado pelos funcionários.

"Isso não foi planejado", declarou o vocalista, em tom de bom humor. Martin foi puxado para fora do buraco e já previu que a cena repercutiria nas redes sociais. "Isso vai acabar no YouTube", brincou.

Veja o vídeo: