Reprodução Filho do cantor Jottapê nasce no carro a caminho do hospital; veja o vídeo

O filho do cantor Jottapê com a dançarina Estefany Boro nasceu nesta sexta-feira (1º) de forma inesperada. A influenciadora deu à luz ao segundo filho ainda no carro, enquanto estavam a caminho do hospital. Ela contou com a ajuda do artista e de uma amiga da família. O casal já é pai de Athena, de 1 ano.

Nas redes sociais, o casal celebrou a chegada de Samuel e compartilhou o vídeo do parto no carro.

"Finalmente o filho da promessa chegou! Bem-vindo, Samuel. Ele não quis esperar chegar no hospital e tornou esse momento eterno em nossas vidas! Nesse momento foi nítido o agir de Deus nos encorajando e conduzindo todo o parto. Obrigado, Senhor, por cumprir mais uma das suas promessas, toda honra e glória é para Ti!", dedicou o ator da série da Netflix "Sintonia".

Em outra publicação, Jottapê tranquilizou os fãs ao mostrar que Estefany Boro e o bebê recém-nascido já estavam sob os cuidados da equipe médica do hospital.

"O gatão aqui nasceu ontem, dia 1/11. Filho da promessa, que veio para ser luz no meio das trevas, porque veio no meio do Halloween e do Dia de Finados", refletiu.

Nos comentários, famosos e seguidores ficaram surpresos com o caso. "Estou muito emocionado", escreveu Eliezer. "Amiga, quando você me contou, me arrepiei toda. Vendo o vídeo, então, meu Deus! Que história vocês terão para contar para ele", adicionou Viih Tube, que também está à espera do filho, Ravi.

"Tudo que uma mulher precisa para parir é ela mesma com sua força. E o que é de admirar também é a tranquilidade de todos kkkkk é muita paz no coração mesmo. Parabéns pelo baby, já é muito abençoado", dedicou uma fã. "Ai, Senhor, que emocionante. Chorei", relatou outra.