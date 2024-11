Intagram Amanada venceu o BBB23

A campeã do "Big Brother Brasil 23" Amanda Meirelles, de 33 anos, utilizou as redes sociais na última sexta-feora (1º) para anunciar que está em um relacionamento .

A médica compartilhou a primeira foto ao lado do empresário Thiago Pannaforte. O casal fez uma viagem a Campos do Jordão, em São Paulo.

Amanda escreveu nos Stories do Instagram: "Vem algo muito forte por aí e nem estou falando de homem, hein? (risos). O brilho sumindo... Mas o que quero falar é da minha vida profissional. Quem me acompanha sabe o quanto me esforço para fazer conteúdo com credibilidade, sempre voltado para a saúde. Hoje de manhã, tive uma notícia, fiquem com dedinhos cruzados, que coisas boas estão vindo".

A notícia vem após a ex-BBB publicar o seu quarto cheio de pétalas de rosas espalhadas pelo chão, na última quinta-feira (31). Ela disse na ocasião que o casal vivia uma nova fase: "Epa! Não sabíamos lidar com isso. Não tínhamos chegado a essa fase".

O casal tem sido flagrados juntos desde quando passaram o Réveillon juntos no início do ano. Até então, no entanto, não havia um pedido de namoro.