Neste fim de semana, São Paulo está cheia de opções culturais para todos os gostos! A cidade, conhecida por sua diversidade e agitação, oferece uma programação repleta de eventos que vão de shows a exposições, passando por feiras gastronômicas e espetáculos teatrais. Prepare-se para aproveitar o melhor da cultura paulistana!



Fiesta de Día de Muertos



Divulgação Fiesta de Día de Muertos





O Fiesta de Día de Muertos , maior festival de cultura mexicana no Brasil, acontece neste sábado e domingo, das 11h às 21h, no Memorial da América Latina , com entrada gratuita e ambiente pet-friendly.

O Memorial da América Latina fica na Avenida Mário de Andrade, 664, na Barra Funda, bem pertinho da estação de metrô Barra Funda.

O evento contará com comida, exposição de altares, danças típicas, apresentações de Mariachis, concurso de Catrinas e Catríns entre outras atividades gratuitas.

O Fiesta de Día de Muertos , organizado pela Art Shine Eventos e o Consulado do México, celebra a cultura mexicana com apresentações de Mariachis, lucha libre, altares dedicados a Frida Kahlo e Tarsila do Amaral, além de oficinas e exposições artísticas.

A gastronomia será destaque, com tacos, quesadillas, margaritas e mais. O evento, que acontece nos dois lados do Memorial da América Latina, inclui ainda concursos de Catrinas e Catríns, feira de artesanato mexicano, e espaço para as crianças com concurso de fantasias e área kids.

Exposição Castelo Rá-Tim-Bum 30 anos

Instagram/@expocasteloratimbum 31/10/2024 Exposição Castelo Rá-Tim-Bum 30 anos





A exposição Castelo Rá-Tim-Bum 30 Anos já está com ingressos à venda e acontece no Solar Fábio Prado , de terça a sexta, das 12h às 20h, e aos sábados, domingos e feriados, das 10h às 20h (sujeito à lotação).

Com mais de 600 m², a exposição traz 18 ambientes e mais de 200 fotos de acervo inédito, prometendo ser a maior do Brasil dedicada ao tema. Ingressos disponíveis.

O Solar Fabio Prado fica na Av. Brigadeiro Faria Lima, 2705 - Jardim Paulistano - São Paulo.

A exposição traz 18 ambientes e mais de 200 fotos inéditas do icônico seriado infantil. Criada pela Fundação Padre Anchieta em parceria com Boldly Go Entretenimento e Atelier Casa do Trem Cenografia, a mostra celebra as três décadas da série, proporcionando uma experiência nostálgica para todas as gerações.

Entre as novidades estão o Hall em homenagem ao Dr. Victor, interpretado por Sérgio Mamberti , além de recursos tecnológicos, como o livro mágico com poemas dos episódios e um audioguia narrado por Penélope.

Pets, Uma Aventura Infantil

Divulgação Pets, Uma Aventura Infantil





O espetáculo Pets, Uma Aventura Infantil estreia no Teatro Shopping Metrô Tatuapé, em São Paulo, trazendo uma história emocionante e educativa para toda a família. A peça estará em cartaz aos domingos de novembro, às 17h30, proporcionando uma experiência lúdica e envolvente para o público infantil.

A peça Pets, Uma Aventura Infantil , com Gustavo Casabona , Lucas Righi e Ana Lu Oliveira no elenco, explora temas como amor, respeito e diversidade, encantando o público infantil com uma história lúdica e educativa. A narrativa gira em torno de Zequinha, um menino apaixonado por animais, que, sem poder ter um gato real, carrega consigo o amigo de pelúcia Botas. Ao adormecer em um beco, Zequinha sonha com um mundo mágico onde os personagens se transformam em animais, promovendo reflexões sobre convivência e empatia.

Escrita por Jean Dandrah e dirigida por Mateus Rodriguez , a montagem conta com um elenco talentoso que inclui Marcelo Deodato , Tainan Pongeluppe , e Renan Villas . Ítalo Soares , que também assina a produção executiva junto com Beatriz Real , e outros atores se revezam nos papéis, sob a realização da Cia PimentArdida , reconhecida por seu trabalho educativo para crianças. Com classificação a partir de 6 anos, a peça convida a todos para uma jornada de fantasia, onde o respeito e a amizade se destacam.

Dom Casmurro

Felipe Quintini/ Dom Casmurro





O clássico Dom Casmurro , de Machado de Assis , estreia em um novo formato musical no Teatro Estúdio , em São Paulo, a partir de 4 de novembro. Com curta temporada até 27 de novembro, o espetáculo terá sessões às segundas, terças e quartas, sempre às 20h (exceto no dia 6/11).

A adaptação oferece uma imersão de aproximadamente 120 minutos, incluindo um intervalo de 15 minutos, e é indicada para todas as idades. Ingressos estão disponíveis a R$120 (inteira) e R$60 (meia-entrada). O Teatro Estúdio fica na Rua Conselheiro Nébias, 891, Campos Elíseos, São Paulo/SP.

O musical Dom Casmurro nasceu de um projeto colaborativo de três anos, idealizado por Guilherme Gila e Davi Novaes , que perceberam a carência de adaptações literárias no cenário de musicais brasileiros, focado majoritariamente em biografias. Inspirado por clássicos estrangeiros adaptados para o palco, Gila optou por trazer a obra de Machado de Assis, destacando-a como ideal para essa reinvenção.

A ideia surgiu em 2021, em plena pandemia, com encontros semanais para alinhar o roteiro e desenvolver a nova abordagem para a história de Bentinho, Capitu e Escobar.