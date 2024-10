Reprodução Tiago Leifert e influenciadora batem boca ao vivo em discussão sobre racismo e Vini Jr

O jornalista Tiago Leifert se envolveu em uma nova polêmica nesta quinta-feira (31) ao discutir a derrota de Vinícius Jr. na premiação Bola de Ouro. No YouTube, o ex-Globo recebeu a influenciadora Sara Zarâ, que recentemente teceu críticas ao apresentador, apontando racismo em seu modo de pensar sobre a situação.

O que aconteceu?

Em uma transmissão ao vivo na segunda-feira (28), Tiago Leifert polemizou ao criticar a atitude de Vinicius Jr. de não comparecer à premiação de futebol. O jornalista argumentou que o atleta seria "campeão moral" se enfrentasse os críticos de cabeça erguida e em público. No entanto, muitos acreditam que a ausência de Vini Jr. está ligada ao seu posicionamento incisivo contra o racismo na Espanha, uma vez que o atleta já desafiou a liga local e exigiu medidas sérias.

O vídeo de Leifert viralizou, e a influenciadora Sara Zarâ apontou que ele estava minimizando o racismo sofrido por Vinicius Jr., aproveitando para fazer uma série de críticas ao ex-apresentador da Globo. Devido à repercussão, o jornalista convidou a criadora de conteúdo para participar de uma live, que acabou gerando um clima tenso e um bate-boca entre os dois.

"Estou sendo acusado de ser racista... só porque acho que tanto o elenco do Real Madrid quanto o Vinicius deveriam ter ido à cerimônia", afirmou Leifert.

Ao longo da conversa, Zarâ enfatizou que Leifert, ao dar uma "orientação" para um homem negro, abordou uma questão que transcende o contexto futebolístico. "Para mim, ouvir o que você disse, aquela orientação que você deu, não cabe em nenhum contexto", destacou a influencer. Ela pontuou que o ambiente hostil enfrentado por Vini Jr. refletia um problema sistêmico vivido pela comunidade negra. "É sobre toda uma comunidade, inclusive eu", afirmou, explicando que o racismo vai além de um episódio isolado.

Leifert tentou manter o foco da discussão em sua visão sobre a Bola de Ouro e se defendeu das acusações. "Vocês não podem me apontar o dedo por algo que não tem nada a ver com a Bola de Ouro. Eu não posso ser acusado de algo que eu não sou só porque discordo de vocês sobre a forma como a votação foi feita! A Bola de Ouro sempre foi uma merda. Estamos todos p*tos que o Vini Jr. perdeu, foi injusto, foi absurdo! Eu estou do lado do Vinicius. Mas a gente concorda também que não houve um episódio de racismo como há nos estádios. Nesse caso, não. O ambiente não era hostil, era de futebol", declarou, afirmando que não havia contexto racista no evento em Paris.

Zarâ, por sua vez, insistiu que Leifert deveria considerar a perspectiva de pessoas negras. "Em nenhum momento você me perguntou: ‘Olha, Sara, como pessoa preta, o que você interpretou com o que eu disse?’. Você nunca falou sobre mim ou meu grupo; foi sobre você. É sobre futebol, não é sobre racismo, e é a sua opinião. Só que do lado de cá, o apontamento é outro que a gente já faz há anos. Então acho que seria um pouco mais plausível você, no seu lugar de privilégio total, pelo menos pensar um pouquinho e perguntar para nós: ‘Por que vocês estão achando isso?’. Para a gente falar como isso soa para a gente, Tiago", explicou.

A discussão continuou intensa, com Zarâ afirmando que muitos esperam que pessoas negras lidem com o racismo sem se queixar. "Não é sobre o que você pensa, Tiago, é sobre o que as pessoas fazem! (...) Não é sobre você achar que ele deveria ter ido", argumentou.

Em um momento de exaltação de ambas as partes, Zarâ pediu para ser ouvida e ressaltou que o debate estava sendo pouco produtivo. "Eu sou mãe solo, estou em horário de trabalho e me dispus a chegar atrasada, a fim de ter com você um papo educativo. Estar com você numa live em plena quinta-feira, às 9h, é coisa de herdeiro ou de à toa, e as duas coisas eu não sou. Eu não vim debater, vim conversar. E estou precisando aumentar minha voz, algo que eu não gosto, para ser ouvida", lamentou a influencer.

"Quando você me chamou, sabia que eu não era futebolista, então o meu assunto ia ser sobre o que eu falei [racismo]. Você não sabe conversar e não sabe ouvir; seu tom você só usa com pessoas iguais a você. Então, como você não está mantendo a sua educação no diálogo, só vou finalizar o seguinte: não é sobre você. Rasgar sua bolha vai ser importante porque nem tudo é sobre futebol", concluiu Zarâ.

Tiago Leifert diz que não aconteceu caso de racismo com Vini Jr na Bola de Ouro e que o ambiente da premiação não era hostil.



“Dizer que eu estou tentando ensinar um homem preto a fazer alguma coisa é um absurdo”, disse Tiago, em conversa com Sara Zarâ. pic.twitter.com/OmOuG29WG0 — ARTH (@anthunesarth) October 31, 2024