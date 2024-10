Reprodução/Band - 17.05.2023 Datena apresenta o 'Brasil Urgente' na Band

A Band definiu o futuro de José Luiz Datena (PSDB) na emissora após a saída do apresentador para concorrer às eleições municipais de São Paulo. Em reunião na última terça-feira (29), foi definido que o veterano não volta ao comando do "Brasil Urgente" e que ele deve seguir um rumo distante do jornalismo policial.

De acordo com as informações do Notícias da TV, o ciclo de Datena no "Brasil Urgente" encerrou-se de vez. A decisão ocorre após o apresentador se afastar da programação em junho para ser candidato a prefeito de São Paulo. O contrato com a Band vai até o final de novembro, entretanto, o veterano já está com outro vínculo com a emissora.

Antes de migrar para a corrida eleitoral, Datena acordou um novo contrato com a Band, cuja duração é de dois anos a partir de dezembro. Além disso, o jornalista concordou com uma redução salarial de quase 80%.

Embora o futuro do apresentador esteja incerto, a aposta é que ele passe a comandar um programa de entretenimento. Em janeiro de 2025, o jornalista e os executivos da Band se reunirão para traçar o rumo do veterano.

Com o afastamento de Datena do comando do "Brasil Urgente", quem assumiu o posto vago foi Joel Datena, jornalista e filho do apresentador. A tendência é que o herdeiro continue à frente do programa em que o pai trabalhou por mais de 20 anos. Esse, inclusive, era um desejo do mais velho, que já reclamou diversas vezes de cansaço.

Datena, que já tinha flertado com a vida na política quatro vezes, apostou tudo na disputa eleitoral pela prefeitura de São Paulo. No entanto, a tentativa do apresentador fracassou, uma vez que ele ficou em quinto lugar, com menos de 2% dos votos. Além disso, o jornalista teve a trajetória marcada pela cadeirada no concorrente Pablo Marçal.