Reprodução Vampeta expõe vida sexual das filhas ao reclamar de pensão: 'Já dão pra caramba'

O ex-atleta Vampeta, atual comentarista da rádio Jovem Pan, chamou a atenção ao se queixar das dívidas de pensão alimentícia que as filhas Gabriela, 21, e Giovana, 23, cobram na Justiça. Durante entrevista, o ex-jogador destacou que as herdeiras "já dão pra caramba" para enfatizar que elas já são adultas.

"Você tem que pagar escola e pensão. Nunca vi um cara ter que pagar escola e pensão. Há uma dívida mesmo, que eu não vou processar. Mas para eu entrar nisso, eu vou ter que f*d#r minhas filhas. E, ou eu pago a pensão, ou pago a escola", disse em um episódio dos Campeões da Resenha.

"Quando fala que é pensão, parece que é uma criança de 2, 3 anos. É uma menina de 23 anos e outra de 21, que já dão pra caramba, já namoram, já moram junto. Tomar no c*. Parece que é uma criancinha que você nunca deu nada", comentou.

Na sequência, Vampeta apontou que trata o assunto em tom cômico. "Minhas filhas já trabalham, são todas adultas. É por isso que eu tiro um barato lá, e o pessoal fica p*to", disse.

O ex-jogador da Seleção Brasileira também detalhou que tem uma relação de diálogo aberto com as filhas sobre sexo. "E uma delas ainda me falou: 'Pai, você é meu melhor amigo, acabei de dar para aquele moleque ontem, na cama da mamãe'", relembrou.

"Eu falo para as minhas filhas: deem à vontade, se divirtam, o mundo está aí para dar mesmo. Antes de Cristo todo mundo já dava, pós-Cristo, então, piorou. Mas não me contem, pelo amor de Deus. Essa modernidade eu não tenho ainda", completou, rindo.

Dívidas de Vampeta

O comentarista da Jovem Pan teve um apartamento avaliado em R$ 800 mil leiloado para cobrir as dívidas de pensão. Entretanto, o imóvel foi vendido por R$ 553.121,88, valor insuficiente para quitar a dívida.

Roberta Soares Galiza, mãe de Gabriela e Giovana, expôs a disputa com o jogador. "Quando as meninas cobram, ainda são bloqueadas, xingadas e ameaçadas por ele. Não há como ele recorrer. Ele já perdeu. Agora, estão procurando bens, dinheiro em conta, para que possa ser liquidada a dívida", disse a ex-mulher ao Domingo Espetacular, em 2022.

Vampeta, no entanto, rebateu a acusação e afirmou que já pagou mais de R$ 5 milhões em pensão. "Quando estão erradas, eu bloqueio. Eu sou pai e faço o que quero. É o seguinte: tem que ter o respeito. Quando está demais, eu bloqueio. Eu sou pai, eu trabalho e banco. Quando se bancarem, não precisam mais me escutar para nada. Eu pago para uma menina que vai fazer 22 anos e uma que vai fazer 20. A primeira ganha R$ 20 mil líquidos, e a que vai fazer 20 anos ganha R$ 14 mil líquidos. O que eu já paguei, se fosse pegar tudo a fundo até a data de hoje, dá mais de R$ 5 milhões", respondeu.