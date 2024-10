Reprodução Mãe de Sabrina Sato faz revelação sobre gravidez da filha com Nicolas Prattes

Kika Sato, mãe de Sabrina Sato, fez uma revelação sobre a gravidez da filha com o ator da Globo Nicolas Prattes. Em entrevista ao TV Fama nesta segunda-feira (29), a matriarca revelou que Sabrina sempre teve o desejo de ter outros filhos além de Zoe, fruto do antigo relacionamento com Duda Nagle.

Durante a conversa, Kika contou que Sabrina já havia manifestado a vontade de aumentar a família. "Ela sempre quis; não estava nos planos dela ter só uma filha. Ela quer mais um bebê ainda", afirmou.

A empresária também elogiou o genro Nicolas Prattes, pai do bebê que Sabrina espera, e comentou que a maturidade e o companheirismo do ator podem ter incentivado a filha a engravidar.

"Nicolas é um menino maravilhoso, que a motiva, é positivo, e acho que isso deu coragem para ela", refletiu.

Sabrina Sato e Nicolas Prattes estão juntos desde o carnaval deste ano. Recentemente, o ator revelou que eles estão noivos e esperando o primeiro filho do relacionamento.