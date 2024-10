Reprodução Mansão de Matthew Perry tem 320 metros, quatro quartos, piscina e está avaliada em cerca de R$ 45 milhões

A mansão onde o ator de Friends Matthew Perry foi encontrado morto em Los Angeles, Califórnia, nos Estados Unidos, foi vendida para uma produtora de cinema e imobiliária do Arizona por mais de R$ 45 milhões, de acordo com o portal Page Six.

Reprodução Ator de Friends foi encontrado morto na banheira de casa há um ano

A venda da propriedade ocorre cerca de um ano depois de Perry ter sido encontrado morto na banheira de sua residência em Pacific Palisades, em 28 de outubro do ano passado . A mansão, de 320 metros quadrados e quatro quartos, havia sido comprada por Perry em 2020 por cerca de R$ 34 milhões.

O astro do cultuado seriado Friends morreu aos 54 anos devido aos “efeitos agudos da cetamina” de forma acidental, de acordo com o Instituto Médico Legal do Condado de Los Angeles.

O relatório da autópsia também listou afogamento, doença arterial coronária e buprenorfina, um opioide, como outras condições que contribuíram para a morte do ator. Cinco pessoas, incluindo dois médicos e o assistente pessoal do ator, foram acusadas pela morte de Perry.