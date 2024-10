Mayra Dugaich Mumuzinho disponibiliza Vol.1 do DVD ‘Conectado’









No programa Altas Horas deste sábado (26), o carismático Mumuzinho anunciou uma mudança no nome artístico: agora, aos 40 anos, será chamado apenas de "Mumu. "

"Completando 40 anos, estou tirando o 'Zinho' do nome. Podem me chamar de Mumu," revelou o cantor, um dos grandes nomes do pagode brasileiro.

Durante o programa, ele também compartilhou a origem do apelido que o Brasil conheceu. "Mumuzinho veio por causa de Os Trapalhões. Meu irmão era grande, tinha o porte do Mussum e era rápido no raciocínio. Já eu era pequeno, e minha mãe não deixava eu sair. Quando um grupo de pagode, o Chocolate Sensual, liderado pelo Márcio Kuko , me levava aos shows, ele sempre perguntava: 'Cadê o Mumuzinho?'".

